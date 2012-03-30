З могили батьків Гітлера прибрали надгробок

Влада невеликого міста в Австрії прибрали надгробок батьків Адольфа Гітлера, тому що це місце нерідко ставало об'єктом паломництва для неонацистів, передає німецьке агентство DPA.



За словами місцевого священика, який отримав листа від далекої родички Гітлера, масивний надгробок тепер знесено, проте рештки Алоїса і Клари Гітлерів так і залишилися в землі, втім, незважаючи на це місце може знову бути використане для поховання, наголошується в повідомленні.



"Я стурбована, що могила моїх предків надто часто стає предметом вираження симпатії. Враховуючи це, я вирішила відмовитися від права користування (ділянкою землі з могилою)", - наводить агентство текст листа літньої жінки, яка раніше доглядала за могилою, проте через похилий вік припинила це робити.



У листопаді минулого року на могилі батьків Гітлера з'явилася ваза з фашистською символікою, а в 2009 році в 120-й день народження диктатора на могилі його батьків з'явилася табличка з його ім'ям. Крім того, за словами священика, до місця поховання Алоїса і Клари Гітлерів іноді приїжджають цілі автобуси з прихильниками ультрарадикальних поглядів.



Торік, зауважує РІА Новости, рештки заступника Гітлера по партії Рудольфа Гесса були перенесені з кладовища в німецькому містечку Вунзідель, так як його могила також стала місцем паломництва неонацистів.