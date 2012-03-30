МВС зменшить кількість даішників на дорогах

Про це заявив генерал-майор міліції, начальник Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем МВС України Сергій Будник, повідомляє Газета.ua.

"Після введення в дію такої системи, не буде необхідності в тому, щоб велика кількість бригад працювала на вулицях, - каже міліціонер. - Але сьогодні відразу зняти всіх інспекторів і поставити техніку - неможливо. Адже якщо зараз вийти на будь-яке перехрестя, то можна побачити за 15 хвилин 10 порушень. Треба починати з усіх - і з наших інспекторів, виховуючи їх і контролюючи їх діяльність, і з учасників дорожнього руху, щоб вони поважали себе і інших водіїв ".

За словами Будника, в минулому році було скорочено приблизно 6500 працівників Державтоінспекції з 22 тисяч, які були.

"На сьогодні перспектива така, що в міру застосування та впровадження технічних засобів, ми будемо відповідно скорочувати або збільшувати кількість співробітників в тих чи інших місцях", - зазначив Будник.

Він також додав, що з минулого року такого критерію оцінки роботи інспектора як кількість складених протоколів вже немає. І якщо в 2010 році складено 7,5 мільйонів протоколів про порушення ПДР, то за минулий рік їх було лише 2,5 мільйона.