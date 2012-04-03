На старій промбазі знайшли великий склад боєприпасів
01:45, 03 квітня 2012Разное
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У Нікополі Дніпропетровської області місцеві жителі виявили на покинутій промисловій базі, розташованій на вулиці 8 Березня, великий склад боєприпасів часів Другої світової війни.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС у Дніпропетровській області, на місці події знайдено сімнадцять 122-міліметрових артилерійських снаряди, п’ять 125-міліметрових артснарядів, 459 одиниць 120-міліметрових мінометних мін та 200 інших боєприпасів.
Місце знахідки огороджено та охороняється співробітниками МВС. Подано заявку до групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ МНС України в Дніпропетровській області на знищення складу боєприпасів.
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