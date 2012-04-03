На старій промбазі знайшли великий склад боєприпасів

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС у Дніпропетровській області, на місці події знайдено сімнадцять 122-міліметрових артилерійських снаряди, п’ять 125-міліметрових артснарядів, 459 одиниць 120-міліметрових мінометних мін та 200 інших боєприпасів.

Місце знахідки огороджено та охороняється співробітниками МВС. Подано заявку до групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ МНС України в Дніпропетровській області на знищення складу боєприпасів.