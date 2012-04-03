Українець посів третє місце на перегонах Ferrari Challenge Europe
Пілот української команди Ferrari Team Ukraine Андрій Круглик посів третє місце на перегонах Ferrari Challenge Europe у класі Trofeo Pirelli.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомили члени та засновники команди.
Як наголосив почесний президент Ferrari Team Ukraine Віктор Янукович, участь у подібних змаганнях дуже важлива для іміджу країни.
«Україна стає пізнаваною в технічних видах спорту», - зазначив він.
У свою чергу, інший засновник команди, член президії Автомобільної федерації України, пілот Ferrari Team Ukraine, майстер спорту Руслан Циплаков наголосив, що команда ставить собі за мету підняти автомобільний спорт в Україні на новий рівень.
Р.Циплаков підкреслив, що проект Ferrari Team Ukraine «дуже націоналізований».
За його словами, автомобіль, на якому змагаються учасники команди, пофарбований у кольори Державного прапора України, таких самих кольорів форма пілотів.
Перший етап цьогорічної серії перегонів Ferrari Challenge Europe відбувся 30 березня – 1 квітня в місті Монца (Італія). Вперше у цих змаганнях взяла участь українська команда Ferrari Team Ukraine.