Українець посів третє місце на перегонах Ferrari Challenge Europe

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомили члени та засновники команди.

Як наголосив почесний президент Ferrari Team Ukraine Віктор Янукович, участь у подібних змаганнях дуже важлива для іміджу країни.

«Україна стає пізнаваною в технічних видах спорту», - зазначив він.

У свою чергу, інший засновник команди, член президії Автомобільної федерації України, пілот Ferrari Team Ukraine, майстер спорту Руслан Циплаков наголосив, що команда ставить собі за мету підняти автомобільний спорт в Україні на новий рівень.

Р.Циплаков підкреслив, що проект Ferrari Team Ukraine «дуже націоналізований».

За його словами, автомобіль, на якому змагаються учасники команди, пофарбований у кольори Державного прапора України, таких самих кольорів форма пілотів.

Перший етап цьогорічної серії перегонів Ferrari Challenge Europe відбувся 30 березня – 1 квітня в місті Монца (Італія). Вперше у цих змаганнях взяла участь українська команда Ferrari Team Ukraine.