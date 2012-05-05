У Кіровограді розквітли 500 тисяч тюльпанів

Як повідомила кореспонденту УНІАН піар-менеджер корпорації «ХХІ століття» Олена Ковальова, в цьому році працівники парку додатково висадили 150 тисяч квітів близько 50 різних сортів.

Більшість тюльпанів завезено з Голландії, проте зустрічаються й українські сорти. Як підкреслила О.Ковальова, кожного року для максимальної різноманітності керівництво дендропарку закуповує цибулини тюльпанів у різних країнах світу, де працюють кращі селекціонери.

«Щороку наші флористи працюють над новими квітковими композиціями. Нині у парку панує романтичний настрій: на клумбах висаджені червоні серця, весільні каблучки, сонечка, веселки», - зазначила О. Ковальова.

За її словами, в цьому році садівники висадили квіти не лише на клумбах, але й у лісовій частині парку. Весняне цвітіння розпочалося в середині квітня і триватиме до другої половини травня. Перші тюльпани в Кіровоградському дендропарку з’явились у 2008 році.