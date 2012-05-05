Мешканка Тбілісі виграла у лотерею 1,6 млн дол

Виграшний квиток було розіграно вчора ввечері у 240-му розиграші лотереї "6 з 36", що проводиться "Лотерейною компанією Грузії", повідомляє ІТАР-ТАСС.

За рішенням організатора лотереї буде нагороджено і продавця, у якого переможниця придбала щасливий квиток. Він одержить винагороду у 52 тисячі ларі (32 тисячі доларів).

Це вже третій джекпот, розіграний з моменту функціонування лотереї з 1 жовтня 2009 року. Перший і найбільший виграш випав 24 грудня 2010 року біженці з Абхазького регіону, яка виграла 4,4 млн ларі (за тодішнім курсом це становило 2,5 млн доларів). Другий джекпот у розмірі 500 тисяч ларі (307 тисяч доларів) було виграно 14 січня 2011 року.