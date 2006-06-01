Пожежа у Київстар (фото)

19:55, 01 червня 2006
Разное
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Вогонь охопив близько 100 кв. м покрівлі 2-поверхового офісу в Одесі

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