ЗМІ: Частина кільцевої дороги навколо Києва стане платною

У столиці буде добудована частина кільцевої дороги (що пов'язує береги Дніпра), яка використовуватиметься на платній основі.

Переможцем тендеру на добудову частини кільцевої дороги в Києві, яка стане платною трасою, стала португальська компанія Zagope - Construзхes е Engenharia SA. Про це повідомляє ТСН.

Розробка ТЕО повинна завершитися протягом 90 днів. "Це перший проект у сфері дорожньої інфраструктури, який має шанс бути реалізованим на концесійній основі і покликаний створити прецедент, коли інфраструктура в Україні розвиватиметься не за рахунок бюджетних коштів, а за рахунок приватних інвестицій", - заявив Владислав Каськів, голова Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України.

За його словами, добудова окружної дороги дозволить здійснювати переміщення вантажів через Дніпро 24 години на добу. "Я хочу акцентувати увагу на тому, що це відомий проект Великого кільця, який обговорювався. Це добудова міської кільцевої дороги, яка на сьогоднішній день уже існує", - відзначив Каськів.

Основні факти про заплановану ділянку міської кільцевої дороги: Розрахункова вартість: 1,5-2 млрд доларів. Довжина: до 18-22 км. Перехід через річку Дніпро: 5,1-5,5 км. (міст або тунель). Кількість смуг: 6 (по 3 в кожному напрямку). Ширина смуги руху: 3,75 м. Інтенсивність руху (прогноз): 30-60 тис. авто/день