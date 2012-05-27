Товарний ешелон врізався в хвіст пасажирського потягу
14:11, 27 травня 2012Разное
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На південному заході Польщі сьогодні зіткнулися два потяги, пасажирський і вантажний.
Як повідомляє радіо «Свобода», постраждали дві людини, їх госпіталізовано.
Влада зазначає, що пасажирський поїзд був практично порожнім.
Аварія сталася на станції Остров-Велькопольський. з невідомих поки що причин товарний ешелон врізався в хвіст пасажирського потягу, що прямував до Вроцлава.
У березні в Польщі жертвами залізничної катастрофи, яка сталася приблизно за 200 кілометрів на південь від Варшави, стали 16 осіб, близько 60 дістали поранення.
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