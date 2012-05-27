Як повідомляє радіо «Свобода», постраждали дві людини, їх госпіталізовано.

Влада зазначає, що пасажирський поїзд був практично порожнім.

Аварія сталася на станції Остров-Велькопольський. з невідомих поки що причин товарний ешелон врізався в хвіст пасажирського потягу, що прямував до Вроцлава.

У березні в Польщі жертвами залізничної катастрофи, яка сталася приблизно за 200 кілометрів на південь від Варшави, стали 16 осіб, близько 60 дістали поранення.