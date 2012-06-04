На коня Данила Галицького повісили величезний вінок

Як передає кореспондент УНІАН, на плечі князю накинули зелену мантію, а на шию коня повісили величезний вінок із листя та квітів.

Щоб прикрасити пам’ятник, ініціаторам задуму довелося вилізти на постамент, висота якого становить близько трьох метрів.

Також традиційно з нагоди Дня Святої Трійці зеленими гілками традиційно прикрашені чимало маршруток у місті.