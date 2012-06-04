На коня Данила Галицького повісили величезний вінок
12:33, 04 червня 2012Разное
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У центрі Тернополя, на майдані Волі з нагоди Зелених свят прикрасили пам’ятник князю Данилу Галицькому.
Як передає кореспондент УНІАН, на плечі князю накинули зелену мантію, а на шию коня повісили величезний вінок із листя та квітів.
Щоб прикрасити пам’ятник, ініціаторам задуму довелося вилізти на постамент, висота якого становить близько трьох метрів.
Також традиційно з нагоди Дня Святої Трійці зеленими гілками традиційно прикрашені чимало маршруток у місті.
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