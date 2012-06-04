В Румунії перевернувся автобус з українцями: один загинув
13:18, 04 червня 2012Разное
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За інформацією Генерального консульства України в Сучаві, 4 червня на відстані 40 км від міста Фокшань (Румунія) з’їхав з дороги і перевернувся пасажирський автобус з 26 громадянами України.
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, внаслідок інциденту одна громадянка України загинула, троє українців отримали важкі травми, 9 пасажирів – травми середньої важкості.
Усіх постраждалих госпіталізовано до лікарні швидкої допомоги міста Фокшань.
За даними Генконсульства, українці, що знаходились автобусі, повертались в Україну з Болгарії, де перебували на відпочинку.
З метою з’ясування причин та обставин трагедії на місце події виїхав генеральний консул України в Сучаві.
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