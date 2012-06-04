В Румунії перевернувся автобус з українцями: один загинув

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, внаслідок інциденту одна громадянка України загинула, троє українців отримали важкі травми, 9 пасажирів – травми середньої важкості.

Усіх постраждалих госпіталізовано до лікарні швидкої допомоги міста Фокшань.

За даними Генконсульства, українці, що знаходились автобусі, повертались в Україну з Болгарії, де перебували на відпочинку.

З метою з’ясування причин та обставин трагедії на місце події виїхав генеральний консул України в Сучаві.