Трьох рибалок убило струмом
22:23, 04 червня 2012Разное
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На Закарпатті від удару струмом загинули троє рибалок, ще четверо госпіталізовані.
Про цеповідомляєпрес-службаМНСУкраїни.
ТрагедіясталасянаштучномуводоймищіколишньогоцегельногозаводувселіПавшино(Мукачівськийрайон).
Рибалок,імовірно, вдарилострумом відЛЕП, яка тут проходитьнадводою.Напруганалініїстановила110кіловольт.
ЗаданимиМНС, провідникомпослужилавудкаодногоз рибалок, зроблена зкарбоновоговолокна.
Урезультатізагинули двоєчоловіків1992р.н.і один1986-го.Щечетверо- від20до 34років -госпіталізовані зопіками.
Одногоз рибалокударомскинулоз пірсувводу.
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