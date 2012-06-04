Трьох рибалок убило струмом

На Закарпатті від удару струмом загинули троє рибалок, ще четверо госпіталізовані.

Про цеповідомляєпрес-службаМНСУкраїни.



ТрагедіясталасянаштучномуводоймищіколишньогоцегельногозаводувселіПавшино(Мукачівськийрайон).



Рибалок,імовірно, вдарилострумом відЛЕП, яка тут проходитьнадводою.Напруганалініїстановила110кіловольт.



ЗаданимиМНС, провідникомпослужилавудкаодногоз рибалок, зроблена зкарбоновоговолокна.



Урезультатізагинули двоєчоловіків1992р.н.і один1986-го.Щечетверо- від20до 34років -госпіталізовані зопіками.



Одногоз рибалокударомскинулоз пірсувводу.

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