Українців, які постраждали в ДТП у Румунії, відправлять на батьківщину

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, генеральний консул України в Сучаві, який наразі перебуває на місці ДТП, що сталося вранці 4 червня, надав додаткову інформацію про цей інцидент.

Ближчим часом 19 українських пасажирів буде відправлено додатковим автотранспортом в Україну за раніше визначеним маршрутом.

Нині вирішується питання про відправку чотирьох чи п’яти пасажирів в Україну автомобілем швидкої медичної допомоги.

Решта українців продовжуватимуть перебувати в лікарні міста Фокшань.

Справа перебуває на особливому контролі Генерального консульства України в Сучаві.

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Як повідомляв УНІАН, 4 червня на відстані 40 км від міста Фокшань (Румунія) з’їхав з дороги і перевернувся пасажирський автобус з 26 громадянами України.

За даними МЗС, внаслідок ДТП одна громадянка України загинула, троє українців отримали важкі травми, 9 пасажирів – травми середньої важкості.

Усіх постраждалих госпіталізовано до лікарні швидкої допомоги міста Фокшань.

За даними Генконсульства, українці, що знаходились автобусі, повертались в Україну з Болгарії, де перебували на відпочинку.