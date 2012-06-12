У Харкові поблизу аеропорту перекинувся пасажирський автобус

Як повідомили кореспондентові УНІАН у харківському міському Управлінні ДАІ, аварія сталася сьогодні близько 10:30 в районі перехрестя вулиці Портової та проспекту Гагаріна.

Водій автобусу допустив наїзд на островок безпеки, внаслідок чого автобус перекинувся. На момент ДТП у салоні маршрутки знаходилося 5 пасажирів. Внаслідок аварії незначне забиття гомілки отримала 69-річна жінка, яка після огляду медиків була відпущена додому. Інші громадяни не постраждали.

Наразі проводиться перевірка, встановлюються усі обставини дорожньої пригоди. Рух транспорту по проспекту Гагаріна не обмежувався.