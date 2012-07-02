VIP-глядачі на фіналі Євро-2012 (фото)
05:06, 02 липня 2012Разное
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На фінальний матч Чемпіонату Європи з футболу в Києві прибули вищі спортивні чиновники та деякі глави держав і урядів.
Ближче до Президента Україна розмістилися президент ФІФА Йозеф Блаттер, прем'єр-міністр Італії Маріо Монті, глави українського уряду і парламенту
... трохи лівіше президент УЄФА Мішель Платіні і прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рохай
.. свій гурток склало "близьке зарубіжжя": президенти Грузії, Білорусі, Вірменії і Таджикистану
Відповідального за Євро віце-прем'єра Колеснікова, керівництво Києва та трьох екс-президентів розмістили праворуч від центру
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