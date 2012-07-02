VIP-глядачі на фіналі Євро-2012 (фото)

На фінальний матч Чемпіонату Європи з футболу в Києві прибули вищі спортивні чиновники та деякі глави держав і урядів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter