VIP-глядачі на фіналі Євро-2012 (фото)

05:06, 02 липня 2012
Разное
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На фінальний матч Чемпіонату Європи з футболу в Києві прибули вищі спортивні чиновники та деякі глави держав і урядів.

Ближче до Президента Україна розмістилися президент ФІФА Йозеф Блаттер, прем`єр-міністр Італії Маріо Монті, глави українського уряду і парламенту
... трохи лівіше президент УЄФА Мішель Платіні і прем`єр-міністр Іспанії Маріано Рохай
.. свій гурток склало
Відповідального за Євро віце-прем`єра Колеснікова, керівництво Києва та трьох екс-президентів розмістили праворуч від центру

 

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