З Чорного моря підняли старовинний якір (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України, знахідку виявив у липні поточного року дайвер-краєзнавець Віктор Колобов. Якір знаходився на малій глибині в прибережній зоні садового товариства «Ветеран» та перешкоджав руху прогулянкових катерів.

Міським головою спільно зі Службою цивільного захисту Іллічівська головного територіального управління МНС в Одеській області було прийнято рішення провести операцію з вилучення якоря. На прохання адміністрації міста, практичне виконання робіт взяв на себе Іллічівський порт. Науковим консультантом робіт виступив доктор історичних наук Ігор Сапожников. Для виконання підйомних робіт Іллічівський порт задіяв буксир «Бригадир» та Плавкран СПК 90 вантажопідйомністю 100 тонн.

«Після розчищення на Іллічівському судноремонтному заводі на якорі не виявлено якогось заводського клейма, що не дозволяє поки що точно датувати цю неординарну знахідку. Але судячи з конструктивних особливостей, можна припустити, що її вік може складати орієнтовно від 160 до 100 років», – зазначив І.Сапожников.

Планується, що якір «адміралтейського типу» довжиною 4 м, шириною 3 м та вагою близько 5 тонн буде ретельно вивчено та тимчасово виставлено на загальний огляд городян у Приморському парку Іллічівська. Передбачається, що якір буде встановлений на оглядовому майданчику нових міських сходів.