У Криму Жигулі зіткнулися з джипом: загинули четверо людей

13:57, 30 вересня 2012
Разное
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У Криму в результаті зіткнення двох автомобілів загинули четверо місцевих жителів, громадянин Німеччини одержав травми.

Жахлива ДТП сталася у Криму

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, аварія сталася в районі сімферопольського села Широке увечері 29 вересня.

Зіткнулися ВАЗ, в якому їхали кримчани, і "Джип Черокі" під управлінням німця.

У ДТП загинули водій і пасажири ВАЗ: троє чоловіків 31-45 років і жінка 63 років.

44-річного водія джипа доставлено до лікарні із забоєм грудної клітки і підозрою на струс головного мозку і закриту черепно-мозкову травму. Загрози життю іноземця немає.

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