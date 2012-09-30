У Криму Жигулі зіткнулися з джипом: загинули четверо людей

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, аварія сталася в районі сімферопольського села Широке увечері 29 вересня.

Зіткнулися ВАЗ, в якому їхали кримчани, і "Джип Черокі" під управлінням німця.

У ДТП загинули водій і пасажири ВАЗ: троє чоловіків 31-45 років і жінка 63 років.

44-річного водія джипа доставлено до лікарні із забоєм грудної клітки і підозрою на струс головного мозку і закриту черепно-мозкову травму. Загрози життю іноземця немає.