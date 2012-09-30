У Криму Жигулі зіткнулися з джипом: загинули четверо людей
13:57, 30 вересня 2012Разное
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У Криму в результаті зіткнення двох автомобілів загинули четверо місцевих жителів, громадянин Німеччини одержав травми.
Жахлива ДТП сталася у Криму
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, аварія сталася в районі сімферопольського села Широке увечері 29 вересня.
Зіткнулися ВАЗ, в якому їхали кримчани, і "Джип Черокі" під управлінням німця.
У ДТП загинули водій і пасажири ВАЗ: троє чоловіків 31-45 років і жінка 63 років.
44-річного водія джипа доставлено до лікарні із забоєм грудної клітки і підозрою на струс головного мозку і закриту черепно-мозкову травму. Загрози життю іноземця немає.
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