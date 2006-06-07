Великі торги

У Верховній Раді продається все і вся. Лише ціни на товар в діапазоні від високих до дуже високих. Сьогодні всі чекали від Ради підписання серйозних документів і прийняття серйозних рішень. Таких, що і парламенту дозволили б нормально працювати, і розв’язали б кримську кризу – ратифікація введення іноземних військ на полігони, принаймн,і могла б трохи остудити гарячі промосковські голови. Можливо...

Сьогодні вся наша контора, як то у Висоцького, “у экрана собралась”. Усі стежили за новинами із Ради. І що? Чергова зрада! – оголосили перерву майже на тиждень.

І нашоукраїнці, і їх потенційні партнери говорять про “майже готову коаліцію” (ось-ось народжу!), “лишилося погодити 5%”... А насправді наші обранці з екранів ТВ нам же і кажуть: нам начхати на ваші проблеми, начхати на суспільну кризу, на інфляцію, іншу фігню... У нас тут справи набагато важливіші. У нас тут 5% ще невирішених! (Кому 5 відсотків коаліції? Продам недорого!).

Ми тут поторгуємось ще трохи... Є ще кусочок крісла прем’єра (хто дасть більше?), кілька портфельчиків для міністрів, є крісло спікера (“нам, нам!” - чути з боку фракції СПУ).

Не можна продешевити – нам же іще підтримка щодо НАТО і ЄС потрібна (міняємо на крісло спікера з доплатою!).

“І нам парочку!”, - це вже Кушнарьов подав голос. Треба ж регіоналам якось засвітитися в цій боротьбі, щоб весь Донбас, а разом з ним і Крим сказали: “От молодці, от працюють, благодєтєлі ви наші!”

А “благодєтєлям” усього й треба – хоч кусочок влади, хоч отакусінький! І туди ж – СВОЮ більшість зробимо. То нічого, що вона буде в меншості. Аби була. Своя...

Артем Нечитайло