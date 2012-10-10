Суддя комусь передав КамАЗ зі штрафмайданчика

Про це голова правління громадської організації "Імпічмент" Олег Мартиненко заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, в 2011 році суддя виніс рішення про відчуження і передачу вантажного автомобіля «КамАЗ», який належав одному власнику, у власність невстановлених осіб. У той час автомобіль перебував під арештом на штрафмайданчику ДАІ. При цьому, як відзначив О.Мартиненко, судове засідання проводилося суддею одноосібно – у відсутності представників сторін, і рішення про передачу транспортного засобу він виніс, не маючи жодних документів на автомобіль.

Голова правління організації "Імпічмент" зазначив, що в результаті таких протиправних дій судді справжньому власнику вантажівки було завдано шкоди.

"Після неодноразових звернень на дії судді до Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Генеральної прокуратури нам вдалося добитися порушення стосовно судді кримінальної справи за статтею 375 Кримінального кодексу України (ухвала суддею свідомо неправосудного рішення), розгляд якої почнеться 12 жовтня в Ленінському райсуді Миколаєва", - повідомив О.Мартиненко.

Він зазначив, що для нього, як колишнього співробітника правоохоронних органів, залишається незрозумілим, чому слідчий Генеральної прокуратури на час розслідування кримінальної справи не усунув цього суддю від виконання службових повноважень, і той продовжує працювати.

Крім того, О.Мартиненко висловив стурбованість тим, що правоохоронні органи не поспішають встановити нових власників і місцезнаходження автомобіля.

"Це наштовхує на думку, що і співробітники міліції, і співробітники ДАІ якимсь чином стоять за цією махінацією", - вважає О.Мартиненко.