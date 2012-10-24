В Україні купують менше бензину і більше ДП

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, у вересні через мережу АЗС, яка налічує 7655 одиниць, було продано вроздріб бензину 289,1 тис. тонн, що на 3,3% менше вересня минулого року; дизельного пального - 167,6 тис. тонн, що на 10,4% більше минулорічних показників; газу скрапленого - 34,8 тис. тонн (на 26,6% більше); стисненого газу - 12,9 тис. тонн (на 23,8% менше).

В обсязі реалізованого бензину 53,5% припадало на продаж бензину моторного марки А-94-98; 43,6% - на бензин марки А-90-93 і 2,9% - на бензин А-72-80.

На 1 жовтня поточного року на АЗС у залишках налічувалося 122,7 тис. тонн бензину моторного, 61,1 тис. тонн дизельного пального, газу скрапленого і стисненого - відповідно 7,6 тис. т і 0,4 тис. т.

Довідка УНІАН. В Україні знаходиться шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.

У 2011 році поставки нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 16,1%, порівняно з 2010 роком, до 9,255 млн тонн. НПЗ переробили 9,049 млн тонн нафтової сировини, що на 18,4% менше, ніж за 2010 рік.