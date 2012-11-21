Знайшли мертвим ветерана одеського гумору

Як повідомили УНІАН в обласному бюро судово-медичної експертизи, його тіло було доставлено з травмою черепа (перелом черепа) ще 17 листопада.

Сьогодні Я.Гельмана впізнали його знайомі, зокрема підтвердив факт загибелі за невідомих обставин один із членів відомої команди КВН Ігор Лосинський.

Також приятелька Я.Гельмана Ірина Медушевська повідомила сьогодні в соціальній мережі Facebook, що Ян Гельман зник відразу після прем'єри його вистави «Хаджибей, або Любов до 3000 апельсинів» у театрі музкомедії.

«Його вбили 16 листопада. Йому проломили голову», - повідомила І.Медушевська.

Я.Гельман - неодноразовий чемпіон СРСР із КВН, колишній художній керівник команди КВН «Джентльмени ОДУ» (Одеського державного університету), автор телевізійних проектів РТР «Городок», «Ранкова пошта» і співавтор лібретто до вистави «Хаджибей, або Любов до 3000 апельсинів» в Одеському театрі музкомедії.