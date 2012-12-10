В аварії таксі загинули два пасажири

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Донецької області, 8 грудня о 23.10 у Петровському районі м. Донецька на вул. Петровського 23-річний водій таксі, керуючи автомобілем «ДЕУ Ланос», на перетині з вул. Рев’якіна, за попередньою версією, не вжив заходів до зниження швидкості, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини і скоїв наїзд спочатку на одну, а потім і на другу освітлювальну опори.

В результаті ДТП водія автомобіля «ДЕУ Ланос» було травмовано, а два пасажири - 26-річна дівчина і 25-річний хлопець - загинули на місці події.

Згідно з даними управління, водій таксі не мав водійського посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспорту і поліса цивільно-правової відповідальності.

Міліція проводить розслідування події.