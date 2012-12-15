36-річний чоловік підірвався, майструючи феєрверк на Новий рік

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС України в Харківській області, вдень надійшла інформація про вибух у одній з квартир в житловому будинку по вулиці Дружби Народів.

На місце пригоди відразу виїхала слідчо-оперативна група Київського райуправління міліції. Правоохоронці встановили, що в квартирі, де стався вибух, проживають літня жінка та її 36-річний онук.

За попередньою інформацією, чоловік намагався зробити саморобний феєрверк, однак з невідомих причин пролунав вибух, внаслідок якого було пошкоджено вікна власників квартири та їх сусідів.

Внаслідок вибуху постраждав 36-річний чоловік, його з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні. Жінка, яка в момент вибуху також перебувала в квартирі, не постраждала.

На цей час працівники міліції проводить подальшу перевірку.