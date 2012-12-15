5-гривневу монету присвятили кажанам (фото)

«Усі 26 видів кажанів, які зареєстровані в Україні, занесено до Червоної книги України, і вони перебувають під охороною згідно із законодавством України. Рукокрилі, або кажани, є єдиними здатними до активного польоту ссавцями”, - зазначається у повідомленні, оприлюдненому на сайті НБУ.

Монета виготовлена з нейзільберу.

Як повідомляв УНІАН, у січні-вересні 2012 року Нацбанк реалізував монет із золота 8 тис. шт., срібла - 97 тис. шт., нейзильберу - 803 тис. шт. Сума виручки від продажу таких монет за три квартали п.р. вже становила 118 млн грн, при тому що за весь 2011 рік цей показник був на рівні 80 млн грн.

Загальна кількість випуску Нацбанком становить майже 550 пам'ятних монет, у т.ч. близько 30 монет - у 2012 році.