Під завалами у луганській шахті досі лишаються троє гірників

На цю годину на шахті 50 років СРСР (ВАТ «Краснодонвугілля»), де вчора сталася трагедія під завалами ще лишаються троє гірників.

Гірничі рятувальники працювали всю ніч, повідомляє кореспондент УНІАН з посиланням на прес-службу територіального управління Держгірпромнагляду Луганської області. О 2.25 підняли тіло одного з чотирьох загиблих. Четверо постраждалих, яких було піднято на поверхню з травмами різного ступеню тяжкості, перебувають у лікарнях Краснодону. Один гірник – у важкому стані, троє – у стані середнього ступеню тяжкості.

Трагедія сталася в лаві, яку ще лише будували. Серед загиблих не лише гірничі робітники, а й два монтажники. На шахті працює спеціальна комісія під головуванням першого заступника начальника територіального управління Держгірпромнагляду Луганської області.

Як повідомляв УНІАН, вчора о 15:17 на шахті ім. 50-річчя СРСР на проході 12-ї західної лави з 12-тим західним вентиляційним ходком стався обвал порід крівлі.