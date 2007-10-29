В Черкаській області зіткнулися два ВАЗи: 2 людей загинули, 5 постраждали

В Черкаській області внаслідок зіткнення легковиків 2 осіб загинуло і 5 травмовано.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС в Черкаській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 28 жовтня близько 21.00 у Звенигородському районі.

В ході попереднього розслідування було встановлено, що водій автомобіля “ВАЗ-2107”, 31-річний житель Вінницької області не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем “ВАЗ-2109”, під керуванням 29-річного жителя міста Сміла, який рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок пригоди водій автомобіля “ВАЗ-2109” загинув на місці події, а його син 2002 р.н. від отриманих травм помер в Звенигородській центральній райлікарні.

Інші пасажири “ВАЗ-2109” - дружина водія та 6-річна донька з численними травмами перебувають в лікарні.

Також госпіталізовані водій автомобіля “ВАЗ-2107” та його дружина з чотирирічним сином.