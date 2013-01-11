На трасі Донецьк-Маріуполь сталося ДТП за участю міліціонера (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, на даний час встановлено, що вранці на трасі Донецьк-Маріуполь (на території Іллічівського району міста) зіткнулися автомобіль марки «Шевроле Авео», за кермом якого перебував слідчий міліції, і автомобіль ВАЗ-2107 під керуванням жителя Володарського району. У результаті аварії 56-річний водій ВАЗу отримав численні тілесні ушкодження, від яких помер у кареті швидкої медичної допомоги.

Дані за факту ДТП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). Прокуратурою Маріуполя проводяться першочергові слідчі дії, призначено медичні дослідження.