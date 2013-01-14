ДАІ просить водіїв не ловити ґав наступні три дні

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, за інформацією Гідрометцентру України, 15-17 січня на території держави місцями туман, мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.

Так, 15 січня вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м; у західній частині подекуди пориви вітру 15-20 м/с, на Закарпатті та в Карпатах місцями сильні опади, вночі та вранці налипання мокрого снігу, ожеледь.

16-17 січня - мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, лише 16 січня у східних областях, Приазов'ї та в Криму, вдень 17 січня у західних областях без істотних опадів.

14-16 січня у високогір'ї Закарпатської області зберігається, а 15-16 січня в гірських районах Львівської області очікується небезпека сходу снігових лавин.

Державтоінспекція закликає водіїв до неухильного дотримання Правил дорожнього руху. Під час сильних опадів, туману тощо необхідно рухатися із ближнім світлом фар (чи протитуманними фарами), дотримуватися швидкісного режиму, правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки), з особливою обережністю рухатися мостами та естакадами, відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій.