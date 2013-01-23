Шакіра та Піке назвали новонародженого Міланом

Хлопчик з'явився на світ 22 січня о 21:36 в одній з клінік Барселони, а його вага при народженні була майже 3 кіллограми (6,6 фунтів), написав Піке у своєму мікроблозі в Twitter.

"Як і його батько, Мілан став з самого народження членом футбольного клубу" Барселона", - повідомив він.

На даний момент Шакіра і первісток перебувають у клініці і, як заявив Піке, "обоє цілком здорові".

Президент Колумбії Хуан Мануель Сантос вже привітав батьків. "Вітаю Шакіру і Жерара Піке від імені всієї Колумбії та моєї родини з народженням сина", - написав він у Twitter.

Шакіра та Піке прибули до клініки Текнон в Барселоні ввечері у вівторок. Як і було заплановано, пологи пройшли з кесаревим розтином та в присутності тільки жіночого персоналу, про що просила Шакіра. Нині в Барселоні перебувають батьки співачки і обидва її брата, які прилетіли в Іспанію в грудні, передає РІА "Новости".