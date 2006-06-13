Корейські учені створили ”антивікову” молекулу

Прямо скажемо, нікому з нас старіти не хочеться. Ось тому учені у всьому світі і б`ються над одним з "проклятих питань науки" – як продовжити молодість і збільшити тривалість життя. Але скільки-небудь зрозумілої відповіді на нього так і не знаходять.

Проте сенсаційне відкриття, зроблене дослідниками з Корейського інституту науки і технології, настроює на оптимістичний лад: вони стверджують, що за допомогою так званих нанотехнологій змогли створити "клітинне джерело молодості" – "антивікову" молекулу під кодовою назвою CGK733, яка повинна допомогти людським кліткам боротися з процесом старіння і навіть із смертю. І в це хочеться вірити.

"Всі клітки стикаються з неминучою смертю, оскільки вони старіють, – говорить керівник дослідження, 41-річний професор Ким Те Кук. – Образно кажучи, на цьому шляху вони стають апатичними і, кінець кінцем, перестають ділитися. Але нам вдалося довести, що CGK733 може блокувати цей процес".

За його словами, дія нової синтетичної речовини полягає у тому, що воно дає старінню зворотний хід, пожвавивши "засинаючі" клітки і згодом омолоджуючи їх, причому за процесом, що відбувається усередині клітки, можна спостерігати своїми очима. "Ми знаємо точний механізм CGK733, тому у нас якнайкращі шанси добитися успіху", – відзначає він.

Утро.ру