Гвинтівки Мосіна пролежали в болоті з війни і досі можуть стріляти

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Сумській області, встановлено, що влітку 2012 року четверо непрацюючих, які займалися розкопками в лісах, знайшли у затопленому в болотній місцевості автомобілі часів Великої Вітчизняної війни ящик з гвинтівками системи Мосіна.

Незважаючи на те, що гвинтівки тривалий час пролежали у вологому місті, вони перебували в задовільному стані, а більшість із них була придатна до стрільби. Замість того, щоб у встановленому порядку передати знайдену зброю правоохоронним органам, чоловіки вирішили відреставрувати небезпечні знахідки та продати їх.

За матеріалами СБУ на минулому тижні стосовно зловмисників органами МВС розпочаті кримінальні провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.