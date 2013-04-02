Акція: «Тарханкут без сміття» «Tarchankut needs your help»

1 - 2 травня в Криму на мисі Тарханкут дайв-центр «Команда ЕКС» за сприяння місцевої влади проводить незвичайну екологічну акцію: прибирання сміття не тільки на березі, але і на морському дні!

МЕТА АКЦІЇ - збереження унікальної екосостеми мису - перлини Західного Криму і мекки дайверів.

ЗАПРОШУЄМО - всіх бажаючих. Учасники, які не пірнають, насолоджуючись красотами урочищ Атлеш і Джангуль, прибирають сміття на суші, дайвери - під водою.

ВАС ЧЕКАЄ - мальовниче узбережжя Чорного моря, зустрічі з волонтерами з різних країн, цікаві екскурсії по місцевих визначних пам'ятках, підводне плавання, екологічні ігри та конкурси на свіжому повітрі, пісні біля багаття.

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ - державні та громадські організації, міжнародні та місцеві волонтерські організації, дайвінг-клуби, туристські клуби, представників ЗМІ та усіх, кому небайдужа доля Тарханкуту.

Ця традиційна волонтерська акція здійснюється за рахунок добровольців, що беруть участь у заході.

За підтримки спонсорів та меценатів, ми будемо раді частково компенсувати Ваші витрати.

З детальною інформацією про акцію і умовами для учасників можна ознайомитися на сайті дайв-центру:

http://exdive.com.ua/sots-proekty.html

або за телефоном (067) 240 99 07