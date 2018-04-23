Ющенко написав записку для Бога (фоторепортаж)

Під час перебування в Ізраїлі Президент України Віктор ЮЩЕНКО і його дружина Катерина ЮЩЕНКО відвідали святині Єрусалима. Вони побували в Церкві всіх націй, де поклонилися каменю, на якому прочитав свою останню молитву Ісус Христос. Крім того, Віктор і Катерина ЮЩЕНКИ побували в Гефсиманському саду, а також поставили свічки до ікони Богородиці в гробниці Святої Богородиці. Президентське подружжя побувало біля Стіни Плачу і в підземних ходах під нею. В.ЮЩЕНКО вклав у стіну свою записку.

Фото Миколи Лазаренка/ УНІАН