Ющенко написав записку для Бога (фоторепортаж)
Під час перебування в Ізраїлі Президент України та його дружина Катерина Ющенко відвідали святині Єрусалима, в тому числі - біля Стіни Плачу...
Під час перебування в Ізраїлі Президент України Віктор ЮЩЕНКО і його дружина Катерина ЮЩЕНКО відвідали святині Єрусалима. Вони побували в Церкві всіх націй, де поклонилися каменю, на якому прочитав свою останню молитву Ісус Христос. Крім того, Віктор і Катерина ЮЩЕНКИ побували в Гефсиманському саду, а також поставили свічки до ікони Богородиці в гробниці Святої Богородиці. Президентське подружжя побувало біля Стіни Плачу і в підземних ходах під нею. В.ЮЩЕНКО вклав у стіну свою записку.
Фото Миколи Лазаренка/ УНІАН
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