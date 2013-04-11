Поїзд розчавив п'яного, який заснув на рейках
02:09, 11 квітня 2013Разное
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Дизельним поїздом "Попасна - Сватове" був смертельно травмований 73-річний пенсіонер.
Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю ГУ МВС у Луганській області, чоловік одержав травму, коли в стані алкогольного сп'яніння спав на залізничній колії. Постраждалий помер у машині швидкої допомоги.
Даний факт занесено до ЄРДР і кваліфіковано за ст. 276 КК України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту).
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