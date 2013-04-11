Поїзд розчавив п'яного, який заснув на рейках

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю ГУ МВС у Луганській області, чоловік одержав травму, коли в стані алкогольного сп'яніння спав на залізничній колії. Постраждалий помер у машині швидкої допомоги.

Даний факт занесено до ЄРДР і кваліфіковано за ст. 276 КК України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту).