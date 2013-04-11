Провідні японські компанії через дефект відкликають 3,4 млн автомобілів

Про це повідомляє РІА Новости.

Провідні японські автовиробники - компанії Toyota Motor, Nissan Motor, Honda Motor і Mazda Motor - відкликають майже 3,4 мільйона автомобілів по всьому світу через несправності в роботі системи подушок безпеки, свідчать дані прес-релізів, розміщених на офіційних сайтах компаній, і міністерства землі, інфраструктури і транспорту Японії.

За інформацією японського відомства, на внутрішньому ринку Японії буде відкликано 731 000 автомобілів. Причиною стали несправність роботи системи подушок безпеки для пасажира на передньому сидінні. Є дані, що система подушок безпеки виготовлялася компанією Takata Corp, однак офіційного підтвердження цьому поки не надходило.

1,73 мільйона автомобілів буде відкликано однієї лише компанією Toyota Motor. На ринку Японії будуть відкликані 320 000 автомобілів. Серед моделей, що відкликаються, числяться Corolla, Brevis, Voltz, Will, Mark II та інші. У свою чергу, компанія Nissan Motor відкличе 480 000 автомобілів, включаючи 137 тисяч автомобілів на внутрішньому японському ринку. Серед моделей, що відкликаються - Cube, X-Trail, Liberty, Teana, Caravan, Bluebird та інші. Компанія Honda Motor відкликає понад 1,13 мільйона автомобілів по всьому світу, зокрема, 27 574 автомобілів на внутрішньому японському ринку. Серед автомобілів, що відкликаються, значаться моделі Civic, CR-V, Stream, Fit і інші. Крім цього, компанія Mazda Motor відкликає 45,46 тисячі автомобілів по всьому світу, включаючи 4,38 тисячі автомобілів в Японії. Серед моделей - RX-8 і Atenza.