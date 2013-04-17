Біля будинку, де мешкає Луценко, згорів Лексус

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в столичному главку міліції, спростувавши водночас інформацію із соцмереж про те, що начебто в припаркованому автомобілі стався вибух.

У міліції, посилаючись на попередні дані рятувальників, зазначили що спалах у транспортному засобі стався внаслідок замикання електропроводки.

Нині пожежу ліквідовано.

У зазначеному будинку, крім Ю.Луценка, мешкає ще чимало відомих осіб, включаючи політичних діячів.