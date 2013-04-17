Біля будинку, де мешкає Луценко, згорів Лексус
00:58, 17 квітня 2013Разное
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Ввечері в Києві на вул. Старонаводницька 157 у дворі біля будинку, де мешкає екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, сталося загоряння автомобіля "Лексус".
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в столичному главку міліції, спростувавши водночас інформацію із соцмереж про те, що начебто в припаркованому автомобілі стався вибух.
У міліції, посилаючись на попередні дані рятувальників, зазначили що спалах у транспортному засобі стався внаслідок замикання електропроводки.
Нині пожежу ліквідовано.
У зазначеному будинку, крім Ю.Луценка, мешкає ще чимало відомих осіб, включаючи політичних діячів.
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