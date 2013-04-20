Дві жінки загинули, підпаливши суху траву

Як повідомили УНІАН в прес-службі ГУ МНС України у Сумській області, в місті Ворожба Білопільського району сталося загоряння сухої трави на площі 0,4 га. Місцева мешканка намагалася самостійно загасити полум'я, але вогонь, перекинувшись на одяг, спричинив значні опіки. Місцевими пожежними підрозділами пожежу було ліквідовано, а потерпілу доставлено до лікарні з опіками II ступеня обличчя, рук, ніг і тулуба. Незважаючи на намагання лікарів, 77-річна жінка померла в лікарні.

У селі Головашівка Сумського району місцева 78-річна мешканка, спалюючи сміття і залишки сухої рослинності, одержала значні опіки і померла на місці.

У зв'язку з цим, управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області звернулося до жителів населених пунктів регіону з проханням не спалювати суху траву навіть за незначних поривах вітру, оскільки неконтрольований вогонь під час сухої погоди поширюється блискавично, а спалювання сухої рослинності на відкритих ділянках, що межують з лісовими насадженнями, призводить до великих лісових пожеж.

За інформацією прес-служби, лише за минулу добу на території Сумської області вогнем знищено понад 33 га сухої рослинності. Загоряння були зафіксовані у Ямпольському, Білопольському, Путивльському, Сумському, Шосткінському, Конотопському, Краснопільському районах.