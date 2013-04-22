Як відновити довіру інвесторів до України

Ефективний діалог між бізнесом та владою є одним з ключових факторів успіху для країни, яке прагне мати по-справжньому конкурентоспроможну та динамічну ринкову економіку. Працюючи в Україні вже понад 20 років, Американська торгівельна палата мала нагоду долучитися до діяльності різноманітних інвестиційних рад, що функціонували під керівництвом різних політиків. Деякі з цих рад були справді ефективними і досягали результатів, змінюючи бізнес-клімат країни на краще, інші створювалися суто формально. Механізми, які використовують такі інститути, дуже схожі між собою. Їх ключовим завданням є виявлення та розв'язання проблем, до яких привертають увагу інвестори, а також досягнення цілей і завдань політиків у законодавчій, нормативній та адміністративній сферах. Найголовнішим є пошук конструктивного компромісу, який збалансує інтереси держави та бізнесу. За своєю природою такі відносини повинні бути налаштовані не на конкуренцію, а на співпрацю, що спрямована на забезпечення економічного добробуту нації.

Як бізнес-асоціація, що представляє найбільших стратегічних інвесторів серед тих, що нині працюють в Україні, ми вважаємо, що підвищення національної конкурентоспроможності та прогрес у впровадженні необхідних реформ тісно пов’язані з відкритістю влади до діалогу із діловою спільнотою та готовністю враховувати зауваження бізнесу при розробці законодавчих ініціатив. Звісно, за розмовами повинні слідувати конкретні дії. Коли Міністр доходів та зборів України Олександр Клименко розповів нам про ініціативу створити Інвестиційну Раду при Міністерстві, ми сприйняли це оптимістично та зі сподіванням на продовження важливого багатостороннього діалогу.

Оптимістично, оскільки, незважаючи на підвищення позицій країни у рейтингах Всесвітнього економічного форуму та Світового банку минулого року, попереду ще багато роботи. Особливо це стосується впровадження міжнародних стандартів та підходів до регулювання податкової та митної сфер. Якщо Інвестиційна Рада працюватиме ефективно, ми сподіваємося, що пріоритетними напрямками її діяльності стануть подальший розвиток і реалізація концепцій трансфертного ціноутворення та фіскальної єдності; розвиток електронного декларування; впровадження принципу «єдиного вікна» з метою отримання дозволів для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; подальше вдосконалення та спрощення митного оформлення шляхом впровадження можливості для оформлення митних декларацій напередодні прибуття товарів, а також на території великих суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; подальший розвиток контролю за процедурами пост-аудиту. Ці питання є пріоритетними для компаній-членів Американської торгівельної палати в Україні, і їх належне врегулювання суттєво сприятиме подальшому підвищенню конкурентоспроможності України та здатності залучати більше вітчизняних та іноземних інвестицій, створювати нові робочі місця і стимулювати економічне зростання.

Разом з тим, коли до інвесторів звертаються із пропозицією вказати на існуючі складнощі, вони очікують, що Уряд дослухається до них та необхідні заходи будуть вжиті. Протягом останніх кількох років взаємодія між діловою спільнотою та податковими і митними органами перейшла на якісно новий рівень. Ми сподіваємося продовжити цю співпрацю і вважаємо, що належне впровадження та підтримка цієї нової ініціативи зможе допомогти Україні не лише покращити умови ведення бізнесу, а й допомогти відновити довіру інвесторів до України як до держави, керівництво якої прагне змін.

Хорхе Зукоскі, Президент Американської торгівельної палати в Україні