ДАІ вийшла на шлях з фотофіксатором

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Вказаний пристрій, для здійснення контролю за дорожнім рухом, встановлюється у спеціальні «антивандальні» бокси, оснащений системою оповіщення про незаконне проникнення. Система «Гарпун» відрізняється від діючих на сьогоднішній день інших вимірювачів швидкості тим, що вона здійснює точковий вимір можливого автомобіля – порушника з подальшою передачею даних на стаціонарний пост Державтоінспекції або патрульний автомобіль.

«Ця система включає у себе лазерний вимірювач швидкості «TruCam», який працює в автоматичному режимі, а також блок управління і передачі даних. При цьому «TruCam» фіксує перевищення швидкості, а блок управління «Гарпун» передає зафіксовану інформацію на пост ДАІ або в патрульний автомобіль, де встановлений приймач і ноутбук з відповідним програмним забезпеченням. Крім того, «Гарпун» дозволяє дистанційно керувати вимірювачем швидкості – включати і вимикати його в режимі віддаленого доступу», - розповів начальник обласної Державтоінспекції полковник міліції Олександр Семенюк.

Працює комплекс в автоматичному режимі без участі інспектора. Лазерний вимірювач швидкості проводить фіксацію порушення. Далі пристрій формує файл і передає його на віддалений мобільний наряд ДПС, який, отримуючи знімок, зупиняють транспортний засіб правопорушника.

Про використання системи «Гарпун» учасників дорожнього руху сповіщатимуть відповідні дорожні знаки.