У Донецьку відкрили пам'ятник батькові під пологовим будинком (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облради, в урочистій церемонії відкриття пам'ятника брали участь голова обласної ради Андрій Федорук, голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький, мер Донецька Олександр Лук’янченко.

Пам'ятник Батькові встановили недалеко від пам'ятника Матері, що стоїть тут вже кілька років.

Автором нового пам'ятника став відомий скульптор родом з Краматорська В’ячеслав Гутиря. У своїй композиції з білого каменю він зобразив фігури чотирьох чоловіків, що стоять спинами один до одного, з квітами і високо піднятими головами, які неначе видивляються своїх новонароджених дітей у вікнах пологового будинку.