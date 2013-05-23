34 роки тому поховали Володимира Івасюка (фото)

24 квітня 1979 р. після телефонного дзвінка він вийшов з дому і не повернувся. 18 травня тіло було випадково знайдено повішеним у Брюховицькому лісі під Львовом.

22 травня 1979 на Личаківському цвинтарі відбувся похорон художника, поета і композитора Володимира Івасюка.

Офіційну версію загибелі - самогубство - громадськість одразу не сприйняла, похорон перетворився на масову акцію протесту.

Архіви справи про смерть Івасюка, що зберігаються в Москві, дотепер ані родичам, ані працівникам музею митця не відкривають. Родичі Івасюка вважають, що Володимира вбили. 26 січня 2009 року Генеральна прокуратура України поновила давно закриту кримінальну справу про смерть.