34 роки тому поховали Володимира Івасюка (фото)
01:02, 23 травня 2013Разное
936 0
22 травня у Львові учасники музично-мистецького "Проекту ІВАСЮК" урочисто поклали квіти до пам'ятника Володимиру Івасюку (1949-1979).
У Львові вшанували пам`ять поета й композитора Володимира Івасюка
24 квітня 1979 р. після телефонного дзвінка він вийшов з дому і не повернувся. 18 травня тіло було випадково знайдено повішеним у Брюховицькому лісі під Львовом.
22 травня 1979 на Личаківському цвинтарі відбувся похорон художника, поета і композитора Володимира Івасюка.
Офіційну версію загибелі - самогубство - громадськість одразу не сприйняла, похорон перетворився на масову акцію протесту.
Архіви справи про смерть Івасюка, що зберігаються в Москві, дотепер ані родичам, ані працівникам музею митця не відкривають. Родичі Івасюка вважають, що Володимира вбили. 26 січня 2009 року Генеральна прокуратура України поновила давно закриту кримінальну справу про смерть.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter