Київрада оголосила 7 прадавніх дерев пам’ятками природи

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 82 із 99 зареєстрованих у залі депутатів.

Таким чином, пам’ятками природи оголошено 300-річний “Дуб ополченський”, 150-річний “Кипарисовик Сухіна”, 120-річний “Каштан Іващенка”, а також три 150-річних ясени і 300-річний дуб, названі на честь автора проекту Лисогірського форту Едуарда Тотлебена.

Як зазначив голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики Денис Москаль, висота “Дуба Тотлебена” - 30 м, а діаметр дерева на висоті 1,3 м від землі сягає 4,5 м.