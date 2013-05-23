Бджоли насмерть зажалили чоловіка

Як повідомили УНІАН в управлінні ДСНС у Вінницькій області, на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №32 смт Чернівці від голови Шендерівської сільської ради надійшло повідомлення про те, що на хуторі Дубина на людей напали бджоли.

Як з’ясувалося, при вигоні худоби на пасовище, одна із корів зайшла на приватну пасіку та перекинула вулик. При спробі вигнати її, на 45-річного пастуха накинувся рій бджіл.

Його 51-річний товариш, житель с. Шендерівка, кинувся йому на допомогу, але від отриманих укусів помер на місці події. 45-річного пастуха з чисельними укусами каретою швидкої медичної допомоги було доставлено у центральну районну лікарню.

Стан здоров’я потерпілого середньої важкості.