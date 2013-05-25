Азаров: на всіх транзитних трасах зважуватимуть "дальнобійників"
04:53, 25 травня 2013Разное
1206 0
Системи контролю ваги автомобілів будуть встановлені на всіх транзитних трасах України.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров у ході спілкування з користувачами мережі Facebook.
«Такі системи будуть встановлені на всіх транзитних трасах. Ці системи працюють в автоматичному режимі і дають змогу не лише виміряти вагу автомобіля, а й зафіксувати номер реєстрації автомобіля і зробити його фотографію», - повідомив Азаров.
Як повідомляв УНІАН, у березні 2013 року прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що вважає за необхідне обмежити рух великовантажного транспорту автомагістралями країни, щоб дороги менше руйнувалися.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter