Марс був живою планетою, схожою на Землю

15:20, 17 червня 2006
Разное
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На його поверхні знаходилися океани і річки

Європейські учені знайшли на поверхні Марса сліди ерозії, яка могла виникнути під впливом потоків води. Її наявність була підтверджена дослідженнями за допомогою бортових спектрометрів Mars-Express.

За даними Європейського космічного агентства (ЕКА), запаси води у вигляді льоду об`ємом багато мільярдів тонн, сконцентровані головним чином в районі Південного Полюсу Червоної планети.

У атмосфері Марса була виявлена наявність незначної кількості метану, який виробляється мікроорганізмами. Про це повідомили представники Німецького центру авіації і космонавтики (ДЛР) і Вільного університету Берліна, де проводився аналіз знімків, зроблений автоматичною станцією ЕКА, виведеною на навколомарсіанську орбіту 25 грудня 2003 року.

За словами учених, знімки були зроблені з мінімальної висоти в 250 км за допомогою тривимірної камери , яка дозволяє розглянути навіть дрібні деталі марсіанського ландшафту.

Тим самим, стверджують учені, знаходить підтвердження теорія про те, що у минулому Марс був "живою планетою", схожою на Землю. На його поверхні знаходилися океани і річки, діяли вулкани, у тому числі і найкрупніший в Сонячній системі - Олімпус Монс, висота якого перевищує 22 км, а глибина кратера на його вершині досягає 3 км.

Як відзначають учені, станція Mars-Express вже дала безпрецедентні у своїй значущості результати. Так, тривимірне фотографування поверхні Червоної планети дозволить скласти детальну карту, яка буде використана при підготовці пілотованих польотів на Марс.

newsru

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