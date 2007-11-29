Якщо проголосують за Тимошенко, вважатиму це одним із семи політичних чудес України

Враження

Демократичну коаліцію з 227 депутатів створили, Юлії Тимошенко подарували кошик квітів, і щасливі бютівці пішли пити горілку разом зі щасливими нунсівцями. Я щиро рада за перемогу демократії в українському парламенті.

Цікаво тільки, скільки ця демократія протримається? До дня голосування за прем’єр-міністра чи трохи менше? Не бачу особливих проблем з проходженням кандидатури Яценюка на посаду спікера Верховної Ради, але якщо коаліція проголосує за прем’єр-міністра Юлію Тимошенко, вважатиму це одним із семи політичних чудес України. Відверто кажучи, вірю я в це дуже мало. І покажіть мені хоч когось із нашого політикуму, хто цілком серйозно, будучи при здоровому глузді й на тверезу голову скаже, що вірить в обрання Тимошенко.

Але цим і цікава українська політика – на відміну від, скажімо, російської, – ти ніколи не знаєш, який сюрприз тебе чекає – у хорошому розумінні цього слова. Можна малювати, які завгодно схеми, враховувати всі нюанси, всі зовнішні та внутрішні чинники, навіть розташування зірок на небі, але реальне політичне життя поверне так, що передбачити не може жоден політолог. Згадаймо хоча б найтемніші кучмівські часи, коли він вдруге став Президентом і пішов тим шляхом, по якому зараз рухається російський Путін, – почав згортати завоювання демократії. І раптом як грім з ясного неба – плівки Мельниченка. Саме завдяки цим плівкам Кучма не пішов на третій термін, а в Україні народилася дуже потужна опозиція. Чи міг хтось передбачити такий хід подій? Або згадаймо 2004 рік. На виборах переміг Янукович, ЦВК оголосила його Президентом, а тут – кількасоттисячний Майдан, який усе поставив на свої місця. Ну який політолог, політик чи навіть астролог міг таке спрогнозувати?

Сьогодні вранці я мала зустріч з головним редактором УНІАН – ми обговорювали мої творчі плани на найближче майбутнє (я пообіцяла написати матеріал “Сім Політичних Чудес України”). А коли нарешті добралася до комп’ютера – очам своїм не повірила: Верховна Рада оголосила про створення демократичної коаліції. Хоча я не особливо сподівалася, що це сьогодні відбудеться.

Тепер з нетерпінням чекаю чергового дива. Може, воно таки станеться? Утім, ще більшим дивом, напевне, було б, якби Тимошенко поступилася на чиюсь користь – навіть зі своєї фракції.

Оксана Охрімчук, Москва – Київ