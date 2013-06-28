Прокуратура завершила справу про вибух газу в 9-поверхівці

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, на цей час прокуратура повідомила про підозру в скоєнні цього злочину 25-річному харків’янину. Чоловіку інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило майнову шкоду в особливо великих розмірах або інші тяжкі наслідки).

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний в ніч з 3 на 4 вересня перебував у квартирі №10 на третьому поверсі дев'ятиповерхівки. Він прийшов до помешкання на прохання квартировинаймачів щоб доглянути домашніх тварин. Покидаючи приміщення квартири, він залишив увімкненою газову плиту.

Згідно з висновками експертиз, причиною вибуху став витік газу через відкриті конфорки газової плити та духової шафи. Близько 10:40 газоповітряна суміш загорілась. Внаслідок цього стався вибух, в результаті якого постраждали мешканці і будинку завдано значних збитків.

Обвинувальний акт 27 червня направлено до районного суду для розгляду по суті. Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня у Харкові в 9-поверховому будинку на вул. Петра Слинька у квартирі на 3-му поверсі стався вибух. Внаслідок вибуху постраждало п’ятеро осіб. З будинку було евакуйовано майже 50 осіб.

5 вересня на засіданні обласної комісії питань з надзвичайних ситуацій аварії присвоїли статус надзвичайної події регіонального масштабу і звернулися до Кабміну за матеріальною допомогою.

На сьогодні будинок, який постраждав від вибуху газу, повністю відновлений.