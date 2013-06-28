Кабмін хоче обмежити рекламу на вулицях

Які повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідний законопроект Кабмін підтримав на своєму засіданні 26 червня.

Документом пропонується внести зміни до законів України «Про рекламу» та «Про автомобільні дороги».

У проекті закону, зокрема, мова йде про заборону розміщення засобів зовнішньої реклами: на тротуарах, велосипедних та пішохідних доріжках, а також на алеях; поза населеними пунктами на відстані менш ніж 10 метрів від краю проїзної частини (нині 5 метрів); у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування; над проїзною частиною автомобільних доріг загального користування; на роздільних смугах автомобільних доріг загального користування; на поверхнях та опорах дорожніх знаків, освітлення, штучних споруд; у зоні транспортних розв’язок, мостів, шляхопроводів; у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод.

«Реалізація вищезазначених норм закону дозволить, у першу чергу, підвищити безпеку дорожнього руху шляхом зменшення впливу сторонньої інформації на його учасників. Окрім цього, такі зміни спрямовані на адаптацію українського законодавства до стандартів ЄС», - йдеться у повідомленні прес-служби уряду.