На мотоциклі, викраденому в Італії, скоєно прорив українського кордону

Як повідомили УНІАН у секторі з питань взаємодії із ЗМІ і зв'язків з громадськістю Південного регіонального управління Держприкордонслужби України, прикордонники Білгород-Дністровського загону запобігли незаконному переміщенню з Молдови до України спортивного мотоцикла Suzuki.

Зокрема, порушника на мотоциклі правоохоронці відділу «Степанівка» помітили близько 19.00. Невідомий на великій швидкості подолав інженерні загороди і прямував у село Лучинське.

«Прикордонники перекрили всі можливі напрями, які міг використати зловмисник. Тоді чоловік спробував сховатися в одному з приватних будинків села, де залишив мотоцикла і втік. Через кілька хвилин до залишеного «байка» під'їхали троє невідомих і спробували знищити його шляхом підпалу. Проте їм цього не вдалося, оскільки «зелені кашкети» вчасно підоспіли, загасили пожежу і забезпечили збереження доказової бази», - повідомили в секторі із зв'язків з громадськістю.

Зараз правоохоронці здійснюють заходи щодо пошуку осіб, причетних до цього правопорушення. Мотоцикл передано співробітникам Роздільнянського РВ УМВС в Одеській області. Встановлено, що цей транспортний засіб викрадено в Італії.