Утилізація марок акцизного податку старого зразка

11:17, 24 січня 2014
Разное
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АНОНС!

До уваги журналістів!

24 січня 2014 року об 12.00 год. за участю начальника управління

 контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів

 Головного управління Міндоходів у м. Києві Олександра Стадніка

 відбудеться утилізація марок акцизного податку старого зразка. 

Місце проведення: м. Київ, пр-кт Перемоги, 49/2, ПАТ НВП «Більшовик» (в’їзні ворота з вулиці Гарматної, Західна прохідна. ). 

Акредитація журналістів обов’язкова за тел: (067) 236-41-16, 461-77-30 

З повагою

Ковтуненко Микола

начальник Прес-служби ГУ Міндоходів у м. Києві

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