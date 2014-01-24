Утилізація марок акцизного податку старого зразка

АНОНС! До уваги журналістів! 24 січня 2014 року об 12.00 год. за участю начальника управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління Міндоходів у м. Києві Олександра Стадніка відбудеться утилізація марок акцизного податку старого зразка. Місце проведення: м. Київ, пр-кт Перемоги, 49/2, ПАТ НВП «Більшовик» (в’їзні ворота з вулиці Гарматної, Західна прохідна. ). Акредитація журналістів обов’язкова за тел: (067) 236-41-16, 461-77-30 З повагою Ковтуненко Микола начальник Прес-служби ГУ Міндоходів у м. Києві

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